НАБУ і САП оголосили про підозру депутату Одеської облради. Джерела «Бабеля» кажуть, що це Євген Філонов

НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Одеської облради. Джерела «Бабеля» в правоохоронних органах кажуть, що це Євген Філонов — депутат від забороненої «Опозиційної платформи — За життя».

Його підозрюють у недобросовісному декларуванні. За даними слідчих, у 2024 і 2025 роках він не задекларував фінансові позики у понад 58 мільйонів гривень. Філонову загрожує штраф від 68 тис. грн до 102 тис. грн, громадські роботи та позбавлення права обіймати певні посади до трьох років.

У 2022 році «Слідство.Інфо» встановило, що дружина Філонова — дочка премʼєр-міністра невизнаного Придністровʼя Олександра Розенберга.