ООН вперше внесла РФ до щорічного чорного списку відповідальних за сексуальне насильство під час війни

ООН уперше внесла Росію до щорічного чорного списку відповідальних за сексуальне насильство під час війни. Йдеться про злочини проти українських військовополонених і цивільних на окупованих територіях та у РФ.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Організація підтвердила щонайменше 310 випадків сексуального насильства під час війни у РФ та на окупованих територіях України щодо полонених. Більшість постраждалих — чоловіки.

В ООН наголосили, що Росія часто не допускає міжнародні моніторингові місії до місць утримання полонених, через що встановити реальний масштаб злочинів складно.

У документі йдеться, що сексуальне насильство використовували як форму катувань, приниження та психологічного тиску на військовополонених і цивільних.

Також цьогоріч до чорного списку вперше внесли Ізраїль — через сексуальне насильство щодо палестинців протягом 2023—2025 років, пише WP. У переліку також залишаються бойовики ХАМАС.