Ракета Blue Origin Джеффа Безоса вибухнула на стартовому майданчику

Безпілотна ракета New Glenn компанії Blue Origin вибухнула на стартовому майданчику у Флориді під час випробувань.

Про це пише Reuters.

На опублікованому відео видно, як ракета New Glenn близько 21:00 за східним часом США (04:00 29 травня за Києвом) запустила двигуни на стартовому столі, після чого стався потужний вибух. У небо здійнялася величезна вогняна куля та стовп диму.

Blue Origin готувала ракету до четвертого запуску. Вона мала вивести на низьку навколоземну орбіту 48 супутників Amazon Leo — частину проєкту зі створення супутникової інтернет-мережі, яка має конкурувати з мережею Starlink. За словами джерела, знайомого з ситуацією, на момент інциденту супутники ще не встановили на ракету.

Вибух став черговою невдачею для програми New Glenn, розробка якої неодноразово затримувалася. Ракета має відігравати важливу роль у доставці місячних посадкових модулів і вантажів у межах програми Artemis.

Інцидент стався лише через два дні після того, як NASA уклало з Blue Origin контракт на $188 мільйонів для доставки місяцеходів на поверхню Місяця, і менш ніж за тиждень після того, як SpaceX провела переважно успішні випробування ракети нового покоління Starship.

Blue Origin підтвердила, що під час так званого вогневого випробування (коли двигуни запускають, поки ракета залишається закріпленою на землі) сталася «аномалія».

«Усі співробітники перебувають на місці та в безпеці. Поки що зарано говорити про першопричину, але ми вже працюємо над її встановленням. Це був дуже важкий день, але ми відновимо все, що потрібно, і повернемося до польотів. Це того варте», — написав Джефф Безос у соцмережі X.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що агентство допоможе Blue Origin у розслідуванні інциденту.

«Космічні польоти не пробачають помилок, а створення нових надважких ракет-носіїв є надзвичайно складним завданням. Ми співпрацюватимемо з нашими партнерами, щоб підтримати ретельне розслідування цієї аномалії, оцінити вплив на місії найближчим часом і повернутися до запуску ракет», — написав він у X.

Також Айзекман повідомив, що NASA окремо поінформує про можливий вплив інциденту на програму Artemis та проєкт місячної бази.