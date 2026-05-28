Латвія встановлює протитанкові «зуби дракона» на кордоні з РФ

Збройні сили Латвії почали встановлювати протитанкові загородження «зуби дракона» уздовж кордону з Росією.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Бетонні бар’єри розміщують у три ряди завширшки приблизно десять метрів. Кожен блок важить десь півтори тонни. Відстань між ними розрахували так, щоб не могла проїхати військова техніка.

Будівництво та доставку загороджень розпочали ще у 2024 році, однак споруди почали встановлювати лише у 2025 році. Роботи затримували через процес облаштування кордону та питання розташування об’єктів.

Однією з головних проблем стало те, що для побудови потрібно було використовувати приватні землі. Після того як влада ухвалила закон про створення оборонної інфраструктури, процес пришвидшився. Власникам конфіскованих для споруд земель обіцяють компенсації.

Полковник Андріс Рієкстс, який відповідає за проєкт Балтійської лінії оборони, заявив, що під час будівництва врахували досвід України. Окрім «зубів дракона», Латвія планує облаштовувати протитанкові рови.

Загальна довжина кордону країни з Росією та Білоруссю становить близько 450 кілометрів. Цього року військові Латвії хочуть облаштувати понад 8 кілометрів оборонної інфраструктури.