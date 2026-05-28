CBS News: Мінʼюст США почав справу проти журналістки, яка звинуватила Трампа в сексуальному насильстві та наклепі

Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування проти колумністки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила президента Дональда Трампа в домаганнях.

Про це пише CBS News з посиланням на джерела.

Суть справи полягає в тому, чи збрехала Керролл під час свідчень у 2022 році, коли сказала, що не отримувала стороннього фінансування для позову.

У квітні 2023 року з судових документів, які подали захисники Трампа, стало відомо, що мільярдер Рід Гоффман, співзасновник LinkedIn, допомагав оплачувати частину її судових витрат. Коли адвокати Трампа підняли це питання в апеляції, суд дійшов висновку, що Керролл «ймовірно коректно зазначила» у своїх свідченнях, що вона «не пам’ятала про обмежене зовнішнє фінансування». Апеляційний суд також заявив, що Керролл «просто не була залучена до питання, хто саме фінансував її витрати на судовий процес».

У травні 2023 року в інтерв’ю Washington Post Рід Гоффман пояснив, чому вирішив допомогти фінансувати позов, зазначивши, що вони не ініціювали справу, а долучилися вже після її подання.

«Моя команда розглянула це і вирішила, що її голос має бути почутий, бо вона виступала проти людини з набагато більшими грошима і впливом — і це не мало бути придушено», — сказав Гоффман.

У чому Керролл звинувачує Трампа

Колумністка Елізабет Джин Керролл звинуватила Трампа в нападі, який стався понад 30 років тому. За її словами, інцидент стався в магазині Bergdorf Goodman на Мангеттені наприкінці 1995 або на початку 1996 року. Трамп обирав у магазині спідню білизну для іншої жінки та звернувся до Керролл по допомогу. Потім він жартома попросив жінку приміряти білизну, після чого нібито напав на неї в роздягальні.

Жінка стверджує, що їй вдалося відбитися і втекти. Тоді вона не хотіла звертатися в поліцію, тому що «була шокована і не хотіла думати про себе як жертву зґвалтування». Дві подруги Керролл підтвердили, що жінка розповіла їм про цей інцидент протягом кількох днів після нього.

Після того як Керролл розповіла про напад, Трамп неодноразово заперечував її слова, називав жінку брехункою. Керролл подала проти Трампа два позови (у 2023 та 2024 роках) про сексуальне насилля та наклеп.

Обидві справи жінка виграла: у кейсі 2023 року (сексуальне насильство та наклеп) суд присудив їй $5 млн компенсації, а в справі 2024 року (наклеп) ще $83,3 млн. Обидва вироки згодом підтвердила апеляція. При цьому важливо: оскільки справи були цивільними, то фактично Трампа не визнавали винним у злочині, а лише поклали на нього юридичну відповідальність і зобовʼязали сплатити компенсацію.