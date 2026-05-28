Ісландія стала найдорожчою країною світу — випередила Швейцарію за рівнем цін

Ісландія знову стала найдорожчою країною світу, випередивши Швейцарію за рівнем цін. Востаннє Ісландія очолювала цей рейтинг у 2018 році.

Про це свідчать розрахунки місцевої профспілки Viska на основі даних Eurostat та Центрального банку Ісландії, пише Bloomberg.

Нинішній рівень цін в Ісландії вже на три відсоткових пункти вищий, ніж у Швейцарії.

Однією з головних причин подорожчання називають стрімке відновлення туризму після пандемії. Туристичний сектор став ключовим драйвером економічного зростання країн, але водночас підштовхнув ціни вгору, зазначив економіст Вільх’ялмур Гільмарссон.

Зростання попиту з боку туристів, за словами Гільмарссона, посилило інфляційний тиск у сфері послуг, сприяло підвищенню зарплат і вплинуло на ринок житла.

Зокрема, зростання цін на оренду пов’язують із короткостроковою здачею житла через платформи на кшталт Airbnb: туристи дедалі частіше конкурують із місцевими жителями за квартири.

Утім, високі ціни вже починають впливати і на туристичну галузь. За даними туристичної ради Ісландії, дедалі більше мандрівників відкладають поїздки через високі ціни.

Економісти також попереджають: надмірна залежність від туризму робить країну вразливою до інфляції та економічних коливань. На їхню думку, Ісландії потрібно розвивати й інші сектори, аби зменшити тиск на ціни.