Верховний суд постановив, що саме держава має компенсувати моральну шкоду потерпілим під час Революції гідності

Велика палата Верховного суду 27 травня постановила, що саме держава має компенсувати моральну шкоду потерпілим у злочинах проти учасників Революції гідності.

Про це повідомила Адвокатська дорадча група — громадська організація, яку у 2015 році створили юристи для супроводу справ Майдану.

Суду задовольнив позов потерпілого проти держави в особі Міністерства внутрішніх справ України. З державного бюджету на його користь мають стягнути 200 тисяч гривень на відшкодування моральної шкоди.

Позов був у справі ексзаступника командира кримського «Беркуту» — начальника штабу Сергія Марченка. Раніше суди першої інстанції та апеляції постановили, що компенсацію мають виплатити спільно Марченко та МВС. Проте Верховний суд скасував це рішення і поклав цей обовʼязок виключно на державу.

Справа Марченка

У 2024 році суд заочно засудив Сергія Марченка до 15 років позбавлення волі — через незаконні дії проти учасників Майдану та державну зраду. Під час анексії Криму він підтримав окупантів та перейшов служити до МВС РФ.

Суд встановив, що в ніч проти 11 грудня 2013 року, під час штурму Майдану, в якому брав участь кримський «Беркут», постраждали 20 учасників протесту. Також затримали вісьмох людей. Їх помістили до конвойного автомобіля та доставили до Шевченківського райвідділу міліції, однак через деякий час звільнили.