Голова євродипломатії заявила, що посольство США залишило Київ — це заперечили в посольстві та МЗС

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що американське посольство залишило Київ. За її словами, це єдине посольство, що залишило столицю України.

Каллас сказала це під час спілкування з журналістами, яке опублікували на сайті Єврокомісії.

У Міністерстві закордонних справ України цю заяву заперечили.

«Інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності», — повідомив журналістам речник МЗС Георгій Тихий.

Пізніше інформацію офіційно заперечили в посольстві США (оновлено 10:33). Там заявили, що стан безпеки посольства регулярно переглядають, і закликали американців не подорожувати до України за жодної причини через «збройний конфлікт».

У пресцентрі Офісу президента заявили, що не можуть коментувати слів Каллас, проте вона могла мати на увазі обставини в ніч перед масованим ударом проти 24 травня. В ОП чули, що американські дипломати тоді виїхали з Києва.