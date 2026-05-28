Росіяни вночі запустили по Україні «Кинджал» і 147 дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 28 травня російські війська випустили по Україні аеробалістичну ракету «Кинджал» і 147 дронів різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 138 російських БпЛА. Проте ракета і ще девʼять дронів влучили у семи місцях, на шести локаціях впали уламки.

Зокрема, під атакою безпілотників був південь Одещини — там побиті будинки й обʼєкт інфрастуктури.

На Дніпропетровщині унаслідок атак поранені троє людей — понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією. А на Полтавщині через падіння уламків пошкоджені будинки та господарські споруди.