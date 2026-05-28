У Бангладеш буйвола на прізвисько Дональд Трамп врятували від жертвоприношення через популярність у соцмережах

У Бангладеш рідкісного буйвола-альбіноса, якого назвали на честь президента США Дональда Трампа, врятували від ритуального жертвопринесення через те, що він став популярним у соцмережах.

Про це пише Reuters.

Буйвола вагою майже 700 кг мали принести у жертву до мусульманського свята Ід аль-Адха 28 травня. Його вже встигли продати для цього, але за день до свята міністр внутрішніх справ Бангладеш наказав врятувати його, а покупцеві повернути гроші.

Міністр пояснив своє рішення міркуваннями безпеки та «незвичайним рівнем інтересу громадськості». Тепер буйвола перевезуть до національного зоопарку в Дацці.

Буйвол став популярним після того, як відео з ним стали вірусними в соцмережах. Тварину почали порівнювати з Дональдом Трампом через характерний світлий чубчик. Власник ферми Зіауддін Мрідха розповів, що ім’ям президента США буйвола назвав його молодший брат.

Сотні людей з’їжджалися на ферму, щоб подивитися на буйвола та сфотографуватися з ним. Мрідха каже, що тварина надзвичайно лагідна і потребує особливого догляду, зокрема регулярних купань.

Буйволи-альбіноси є великою рідкістю для Бангладеш, де зазвичай худоба має темне забарвлення. Саме незвичний зовнішній вигляд і гучне прізвисько, ймовірно, і врятували тварині життя.