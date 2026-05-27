Верховна Рада підтримала законопроєкт про ВЛК для іноземців

Верховна Рада 27 травня в першому читанні підтримала законопроєкт № 15015 про військово-лікарську комісію для іноземців, які хочуть або вже проходять військову службу в Україні за контрактом.
Мета — врегулювати військово-лікарську експертизу для іноземних громадян, щоб визначити їхню придатність до служби, зʼясувати, чи повʼязана хвороба зі службою, а також встановити необхідність і умови для медико-соціальної реабілітації.
Іноземці теж проходитимуть ВЛК у госпіталях при ТЦК та СП, у медичних закладах Міноборони, МВС та інших органів сфери безпеки та оборони, а також при державних і комунальних лікарнях.
- 15 квітня 2025 року Кабмін ухвалив постанову про залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом. Зокрема, було розширено повноваження Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, центрів рекрутингу ЗСУ та ТЦК щодо здійснення заходів з перевезення кандидатів на службу з-за кордону в Україну.