Новини

Росіяни вдарили по фермі на Чернігівщині та будинках на Одещині — є загибла та поранені

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

Зранку 27 травня російські війська атакували фермерське господарство у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Загинула жінка та постраждав чоловік, повідомляє ДСНС.

Від удару загорілася господарська будівля. Пожежу вже ліквідували.

1 5

Пізніше цього дня росіяни вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Одеського району. Внаслідок обстрілу постраждали пʼятеро мешканців, повідомляє Одеська ОВА.

Постраждалі — чоловіки та жінки віком від 38 до 65 років. Двоє з них — у лікарнях у важкому стані.

Унаслідок атаки у районі пошкоджені житлові будинки, відділення «Нової пошти», продовольчий магазин, загорілися кілька приватних автівок.

Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)