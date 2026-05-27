Рада ухвалила новий закон про публічні закупівлі. Він є вимогою Світового банку та ЄС

Верховна Рада ухвалила закон № 11520 «Про публічні закупівлі». Це була одна з вимог ЄС та Світового банку в межах програми DPO, що має допомогти розблокувати $3,4 млрд для України.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради 27 травня.

У першому читанні цей законопроєкт ухвалили у вересні 2024 року. А цього разу — у другому читанні та в цілому. Рішення підтримали 245 депутатів, голосів проти не було.

У Мінекономіки пояснювали, що нова редакція має замінити чинний закон і запровадити прозоріші та конкурентніші механізми проведення тендерів. Закон спрямований на наближення української системи закупівель до норм ЄС.

Зокрема, він дозволяє ділити великі закупівлі на лоти, що допоможе невеликим регіональним компаніям долучатися до масштабних тендерів.

Вперше бізнес зможе пропонувати замовникам технологічно кращу або вигіднішу альтернативу на тендері. Також учасники отримають право протягом 24 годин виправляти ширший перелік невідповідностей та помилок у поданих тендерних пропозиціях, що дозволить зменшити кількість відхилених вигідних пропозицій.

Ще серед ключових положень — обов’язкове застосування електронних каталогів для закупівель товарів у діапазоні 50—400 тисяч гривень. Для робіт вартістю до 1,5 млн гривень використання електронної системи залишається необов’язковим.

Також додаються зарезервовані контракти, аби залучати підприємства ветеранів та людей з інвалідністю, динамічні системи закупівель та процедури інноваційного партнерства.

У Мінекономіки зазначають, що цей закон імплементує директиву ЄС 2014/24/EU, а сфера закупівель входить до першого, базового кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Також ухвалення закону відкриває доступ до фінансування в межах програми DPO Світового банку на $3,4 млрд, яке надходитиме до загального фонду держбюджету, аби покрити пріоритетні соціальні і гуманітарні витрати.

«Для партнерів ухвалення закону — показник, що відбудова України відбувається за найвищими світовими стандартами прозорості. Це відкриє шлях до масштабного залучення іноземних інвестицій, фінансування проєктів відновлення, де український бізнес відіграватиме ключову роль», — додали в Мінекономіки.

До того ж особливе значення закон має для відбудови України після повномасштабної війни Росії, адже саме через механізми публічних закупівель проходитиме значний обсяг державних і міжнародних коштів.