Космічні сили США уклали зі SpaceX контракт на суму $2,29 мільярда на військову мережу космічних даних

Підрозділ космічних сил США уклав зі SpaceX контракт на $2,29 млрд, щоб створити захищену високошвидкісну супутникову мережу зв’язку, яка з’єднає військові сенсори та озброєння по всьому світу.

Про це пише Reuters.

Ця фіксована за вартістю незвична контрактна угода охоплює проєкт Space Data Network (SDN) Backbone — стійку мережеву архітектуру, яка забезпечуватиме високопродуктивну та низьколатентну передачу даних для військових.

Космічні сили зазначили, що підрядник має надати повністю робочий прототип до кінця 2027 року.

Серед іншого, SDN забезпечуватиме канали зв’язку для інтеграції та передачі даних від сенсорів раннього попередження та відстеження ракет до перехоплювачів у режимі майже реального часу — можливість, яку вважають ключовою для ініціативи протиракетної оборони «Золотий купол» адміністрації Трампа.

SDN Backbone — це розгорнуте супутникове угруповання на низькій навколоземній орбіті, яке створить глобальну сітку супутників для зв’язку по всьому світу. Вона працюватиме разом із транспортним шаром Space Development Agency, формуючи єдину архітектуру для передачі критично важливих даних у поточних і майбутніх місіях Міністерства оборони США.

Космічні сили також заявили, що влітку планують обрати додаткових підрядників для будівництва супутників та інших елементів мережі.