В Україні зʼявиться День української музики — Рада ухвалила постанову

Верховна Рада 27 травня ухвалила постанову про запровадження Дня української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня.

Про це йдеться на сайті Ради.

Запропонована дата пов’язана з проведенням фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став знаковою подією в історії української культури та сучасної української музики.

Також цей день має вшанувати внесок українських виконавців у розвиток національної культури, підтримати культурний спротив в умовах збройної агресії Росії та зміцнити український культурний простір, вільний від російського впливу.

З пропозицією запровадити День української музики до народних депутатів звернулися представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав, сказав голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко.

За його словами, професійна музична спільнота має отримати власний день для консолідації зусиль задля розвитку української музики та посилення державної підтримки галузі.