Священника УПЦ МП підозрюють у наведенні російських «Іскандерів» по Одесі у березні 2024 року. Тоді від ударів загинула 21 людина

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі священника одного з храмів єпархії УПЦ МП. Його підозрюють у коригуванні російських ракетних ударів по місту в березні 2024 року.

Про це повідомляє СБУ.

Тоді за координатами клірика росіяни атакували рекреаційну зону Одеси двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Перша ракета поцілила по житловій забудові та цивільній інфраструктурі міста. Коригувальник був переконаний, що у житловому будинку могли перебувати військові. Другим «Іскандером» росіяни влучили у те саме місце, коли туди прибули екстрені служби.

Унаслідок тих ударів загинула 21 людина, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. Постраждали ще понад 70 людей, серед них — співробітники ДСНС.

За даними слідства, після ракетного удару агент «прозвітував» російській воєнній розвідці про наслідки атаки й «заліг на дно», щоб уникнути викриття. Проте співробітники СБУ затримали його за місцем проживання.

Як встановило розслідування, священника завербувала російська розвідка, коли той публікував проросійські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування священник, не знімаючи церковної ряси, обходив місто, щоб позначити на онлайн-картах геолокацію потенційних цілей.

Зібрані дані він передавав у чат-бот, який адміністрував зрадник – Сергій Лебедєв (псевдонім «Лохматий»), який переховується в Донецьку і працює на російську воєнну розвідку.

Також священник передавав росіянам координати розташування сил і засобів української ППО, які захищали повітряний простір Одещини під час ракетних атак РФ.

Крім того, клірик «зливав» окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб’єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки удару.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з військовою розвідкою РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.