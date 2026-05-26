Норвегія виділяє Україні €40 млн на підготовку до зими

Норвегія виділяє приблизно €40 мільйонів на допомогу українській енергосистемі.

Про це повідомили в уряді Норвегії.

Гроші спрямують на розвиток децентралізованої генерації, відновлюваної енергетики, систем накопичення енергії та локальних енергомереж.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна має не лише пройти наступну зиму, але й побудувати енергосистему, менш вразливу до російських атак.

«Це фінансування допоможе Україні закрити нагальні потреби, а також сприятиме відновленню, модернізації та просуванню до членства в ЄС. Зима може здаватися далекою, але готуватися до неї потрібно вже зараз», — сказав Ейде.

Кошти нададуть через програму ЄС «Інвестиційний механізм для України», яка також має залучити додаткові інвестиції від банків і фінансових установ.