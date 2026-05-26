Росіяни ракетою вдарили по складу з гуманітаркою від ООН у Дніпрі. Без допомоги залишилися 130 тисяч людей

Російська балістична ракета «Іскандер» 25 травня поцілила у склад Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН у Дніпрі, де зберігалася гуманітарна допомога для 130 тисяч мешканців прифронтових громад.

Про це повідомляють міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Всесвітня продовольча програма ООН.

Під час атаки ніхто зі співробітників організації не постраждав. Однак знищені запаси продовольства загальною вартістю понад $1,4 мільйона.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Andrii Sybiha / X

Голова МЗС України зазначив, що цей обстріл стався попри нещодавні дискусії в Раді Безпеки ООН та заклики міжнародної спільноти припинити удари по гуманітарних місіях.

«Цей удар є черговою демонстрацією справжнього ставлення Росії до ООН та її держав-членів, а також її зухвалого нехтування фундаментальними принципами міжнародного гуманітарного права», — наголосив Сибіга.

Він закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша «використати всі інструменти та повноваження», щоб змусити Кремль припинити ці атаки.

Представник ВПП ООН в Україні Річард Рейган підкреслив, що цей склад у Дніпрі потрапляє під удар уже вдруге — у листопаді 2025 року його пошкодив російський безпілотник. Загалом за останні 18 місяців організація зафіксувала понад 84 інциденти, внаслідок яких постраждали її склади, транспортні засоби та пункти видачі допомоги в Україні.