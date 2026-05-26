Українська війська атакували командні пункти та склади росіян на окупованих територіях

Вчора, 25 травня, та в ніч на 26 травня українські військові вдарили по низці важливих об’єктів Росії. Зокрема, під атакою був командний пункт в Очеретиному на Донеччині та пункт управління полку у Верхній Криниці Запорізької області.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також під атакою були пункти управління БпЛА росіян у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області.

Крім того, військові поцілили по складу БпЛА та складу матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, складу в місті Донецьк, а також по залізничній цистерні з паливом у районі Дебальцевого Донецької області.

Генштаб підтвердив зупинку роботи НПЗ «Сизранський» у Самарській області РФ після удару 21 травня. Також пошкодження отримало обладнання та резервуари ЛВДС «Ярославль».

Крім того, на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Ярославль» яку атакували 25 травня, пошкоджено обладнання та резервуари.

Також ГШ підтвердив удар 24 травня ворожої радіолокаційної станції 1Л125 «Ніобій-СВ» (Ярськ, Луганська обл.).

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.