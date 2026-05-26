Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами та 122 дронами — під ударом була Одещина

Російські війська в ніч проти 26 травня атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 122 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українські війська знешкодили 111 дронів різних типів. Девʼять дронів та ракети влучили у 11 місцях, ще на трьох локаціях впали уламки БпЛА.

Зокрема, вночі росіяни вдарили по Одесі — загинула людина, ще три отримали поранення. Спалахнула пожежа, її ліквідували. Через атаку пошкоджено будинки та навчальний заклад.

Також на Полтавщині через російські удари зруйновано будинок. Спалахнули пожежі, їх ліквідували.

У Києві кількість загиблих через комбінований удар 24 травня збільшилась до трьох. Під завалами виявили фрагменти тіла людини — вони можуть належати безвісти зниклій мешканці будинку.