FT: Сі Цзіньпін на саміті з Трампом різко розкритикував Японію за «ремілітаризацію» — він був «емоційним і роздратованим»

Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Пекіні різко розкритикував прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїчі за «ремілітаризацію» країни.

Про це повідомили Financial Times сім джерел, знайомих із перебігом переговорів.

За їхніми словами, Сі став емоційним і роздратованим, коли мова зайшла про Японію. Це здивувало американських чиновників, оскільки ця тема не була предметом переговорів між США та Китаєм перед самітом. Деякі співрозмовники назвали цю словесну атаку найнапруженішим моментом дводенної зустрічі лідерів.

Після того як Сі розкритикував Такаїчі та зростання оборонних витрат Японії, Трамп відповів, що Токіо змушений займати жорсткішу позицію у сфері безпеки через загрозу з боку Північної Кореї. Невідомо, чи згадував він у цьому контексті Китай — головне безпекове занепокоєння Японії.

Колишній високопосадовець Білого дому з питань Японії Крістофер Джонстон заявив, що «їдкий підхід» Сі до Японії та його спроби скористатися бажанням Трампа стабілізувати відносини США і Китаю лише підштовхують Токіо до більшої самостійності у сфері безпеки.

Він додав, що антияпонська риторика Китаю не знаходить підтримки за межами самої КНР, тоді як Токіо зміцнює безпекові зв’язки з Австралією, Філіппінами та навіть Південною Кореєю — країнами, які значно більше побоюються агресивного Китаю, ніж «ремілітаризованої» Японії.

Тим часом у Токіо нервуються через стан американо-японського альянсу — від мит, які Трамп запровадив проти союзників, до побоювань, що війна з Іраном послаблює стримування Китаю з боку США. Financial Times раніше повідомляла, що США цього місяця попередили Японію про серйозні затримки з постачанням 400 ракет Tomahawk, які Токіо замовив у 2024 році для створення «контрударних» можливостей проти Китаю.

Відносини Китаю та Японії

Японія вже кілька років поспіль у своїх оборонних «білих книгах» називає Китай більшою загрозою, ніж Північну Корею. З 2023 року Токіо описує китайську військову активність як «найбільший стратегічний виклик». Проєкт оборонної доповіді на 2026 рік висловлює «серйозне занепокоєння» через поглиблення військової співпраці Пекіну та Москви.

Відносини між Пекіном і Токіо різко погіршилися після заяв Такаїчі в листопаді 2025 року про те, що напад Китаю на Тайвань може становити «екзистенційну загрозу» для Японії та виправдати застосування японських військових сил. Хоча це не означало зміни політики, Китай жорстко засудив ці слова.

Відтоді Пекін постійно атакує Японію як риторикою, так і практично — зокрема, країна обмежила експорт рідкісноземельних металів подвійного призначення.