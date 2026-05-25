Росіяни з травня почали запускати по Україні нові реактивні дрони «Герань-4». ГУР розкрив їхню будову

З травня 2026 року росіяни почали запускати по Україні нові реактивні ударні безпілотники «Герань-4». Вони швидші і маневреніші за попередні версії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Там зазначають, що Росія створила «Герань-4» як відповідь на українські дрони-перехоплювачі. Серійне виробництво дронів закінчили до січня цього року, а перші випробувальні пуски здійснювалися з Орловської області та території колишнього Донецького аеропорту.

Реактивний БпЛА має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер не від’єднуються від центроплану. Для зменшення спротиву повітря зменшилася кількість технологічних люків на корпусі.

Турбореактивні двигуни нового дрона мають китайське походження. Один з них — Telefly TF-TJ2000A (з тягою близько 200 кгс) — уже зустрічався на «Герані-5».

Нова конструкція дозволяє безпілотнику маневрувати на швидкостях від 300 км/год до 400 км/год і розганятися до 500 км/год. Також «Герань-4» може підніматися на висоту до 5 000 м і летіти на відстань до 450 км.

Також у ГУР зазначають, що бортові системи управління та електронна компонентна база нового дрона залишаються подібними до попередніх російських розробок, зокрема виробництва підприємства «Алабуга». Габарити апарата майже не змінилися — близько 3,5 м у довжину та 3 м розмах крил.