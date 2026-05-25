На Донеччині жінка переховувала у своєму будинку військового РФ — її затримали, а бойовика ліквідували

Служба безпеки України у взаємодії з підрозділами ЗСУ затримала на Донеччині російську коригувальницю та ліквідувала військового РФ, який переховувався у її будинку.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, російський військовий з позивним «Шаман» проник на територію Лиману для розвідки позицій українських військ. Там він познайомився з безробітною місцевою жителькою і запропонував їй коригувати удари по українських військах у Лимані та на околицях міста.

Для цього жінка під виглядом прогулянок обходила місцевість та розвідувала місця базування Сил оборони. Потім вона передавала геолокацію потенційних цілей російському бойовику, а той по рації доповідав своєму командуванню координати для обстрілу.

СБУ встановила, що Шаман проходив службу у складі 31 мотострілецького полку 67 мотострілецької дивізії 25 загальновійськової армії Центрального військового округу Росії.

Жінці оголосили підозру у державній зраді, зараз вона під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час спецоперації українські бійці ліквідували російського військового, коли той чинив збройний спротив.