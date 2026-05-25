The Times: Росія глушила GPS-навігацію літака з британським міністром оборони

Російські засоби радіоелектронної боротьби заглушили супутниковий зв’язок на борту літака Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, у якому був британський міністр оборони Джон Гілі.

Про це повідомляє The Times.

Джон Гілі повертався додому після візиту до британських військових, розміщених на південному сході Естонії, коли на урядовому літаку зник супутниковий сигнал. GPS літака не працював упродовж усієї тригодинної дороги назад.

Ноутбуки та смартфони не могли підключитися до інтернету, а пілотам довелося використовувати резервні інерційні навігаційні системи, щоб визначити місцеперебування. Через перешкоди також частково перестала працювати панель приладів у кабіні літака.

Вважається, що GPS на літаку заглушили лише на початку маршруту — поблизу російської території. Водночас відновити супутниковий сигнал не могли без повного перезапуску систем літака, чого не можна зробити в повітрі. Один із пілотів сказав, що не стикався з подібною ситуацією «дуже давно».

Джерело в оборонному відомстві назвало інцидент «безрозсудним» російським втручанням, яке потенційно могло вплинути й на цивільну авіацію, але наголосило, що Королівські військово-повітряні сили «добре підготовлені до таких ситуацій».

Невідомо, чи міністра оборони навмисно зробили ціллю атаки, однак маршрут літака був доступний на сайтах відстеження польотів. Обладнання для GPS-глушіння можуть використовувати російські літаки та дрони, хоча найчастіше його розміщують у наземній техніці.

У 2024 році Росію також підозрювали в тому, що та глушила GPS літака тодішнього міністра оборони Гранта Шеппса — приблизно на 30 хвилин під час польоту поблизу російського Калінінграда на Балтійському морі.