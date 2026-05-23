Зеленський підписав санкції проти відповідальних за ракетні удари та суден тіньового флоту РФ

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів санкції проти окупантів, відповідальних за ракетні удари по Україні, і проти морських суден тіньового флоту Росії.

Про це повідомили в Офісі президента.

До першого санкційного пакета включили 127 російських окупантів, причетних до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Це командири підрозділів дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ. Вони застосували понад 4 100 крилатих ракет повітряного базування різних типів та аеробалістичних ракет «Кинджал».

Зокрема, вони завдали ударів по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року та багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025 року, що призвело до загибелі 38 людей, серед яких було восьмеро дітей. Також санкції стосуються й тих, хто завдавав ударів із використанням фугасних авіабомб по Маріуполю в березні 2022 року.