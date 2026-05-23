У Китаї стався вибух газу на шахті — загинули щонайменше 90 працівників

22 травня через вибух газу на вугільній шахті в китайському місті Чанчжі загинули щонайменше 90 людей. Під час інциденту там працювали 247 робітників.

Про інцидент повідомляє китайське державне медіа «Сіньхуа». Про кількість загиблих пише Guardian з посиланням на слова китайської телерадіокомпанії CCTV.

Спочатку влада повідомляла, що загинули восьмеро людей, а 201 людину евакуювали. Голова Китаю Сі Цзіньпін наказав робити все необхідне для пошуку зниклих безвісти та допомоги пораненим, а також притягти до відповідальності винних в інциденті. Керівників компанії, що керує шахтою, затримали правоохоронці.

Ця катастрофа на шахті — одна з найсмертоносніших в Китаї за останнє десятиліття. У 2023 році внаслідок обвалу на вугільній шахті на півночі регіону Внутрішня Монголія загинули 53 людини. У 2009 році внаслідок вибуху на шахті в північно-східній провінції Хейлунцзян загинули понад 100 людей. З початку 2000-х років у Китаї значно зменшилася кількість смертельних випадків на вугільних шахтах, які часто спричиняються вибухами газу або повенями.