SpaceX запустила найпотужнішу ракету в історії людства. Вона має доставити людей на Місяць

У ніч проти 23 травня близько 01:30 за Києвом компанія Ілона Маска SpaceX провела перший тестовий запуск найпотужнішої ракети в історії людства — Starship V3.

Напередодні запуск скасували за 28 секунд до старту — через технічну проблему з гідравлічним штифтом на стартовій вежі.

Ракета близько години була в космосі, розгорнула супутники Starlink і cимулятори супутників, а потім приводнилась в Індійському океані.

Цей запуск став 12-м для Starship і першим для третього покоління ракети під назвою V3. Компанія Маска покладає на неї великі надії. Саме Starship V3 має доставити астронавтів на поверхню Місяця під час місії Artemis IV, яка запланована на кінець 2028 року.