Суд визнав Air France і Airbus винними в авіакатастрофі 2009 року, в якій загинули 228 людей

Апеляційний суд Парижу визнав виробника літаків Airbus та авіакомпанію Air France винними в ненавмисному вбивстві через катастрофу рейсу AF447, що сталася у 2009 році та забрала життя 228 людей.

Про це пише BBC News.

Паризький суд постановив, що компанії несуть «одноосібну та повну відповідальність» за трагедію. Їм призначили максимально можливі штрафи за цією статтею — по €225 тисяч. Водночас сімʼї деяких загиблих назвали таке покарання символічним.

Це рішення апеляційного суду скасувало попередній вирок 2023 року, коли компанії виправдали. Новий розгляд тривав вісім тижнів. Air France та Airbus заперечують провину і вже заявили, що оскаржуватимуть рішення.

Авіакастрофа рейсу AF447

1 червня 2009 року пасажирський літак Airbus A330-203, який прямував рейсом AF447 з Ріо-де-Жанейро в Париж, впав в Атлантичний океан під час сильного шторму.

Катастрофа стала найсмертоноснішою в історії французької авіації — у ній загинули усі 216 пасажирів (зокрема 8 дітей) і 12 членів екіпажу. На борту були громадяни Франції, Бразилії, Німеччини, США, Великої Британії та Ірландії.

Уламки літака вдалося знайти лише після масштабної пошукової операції на дні Атлантики, а бортові самописці підняли у 2011 році.

У 2012 році французькі слідчі дійшли висновку, що причиною катастрофи стали неузгодженість дій та погана підготовка екіпажу, а також несправність датчиків швидкості, які зледеніли.

За версією слідства, пілоти були дезорієнтовані через неправильні показання швидкості та, коли літак почав втрачати швидкість, помилково спрямували ніс лайнера вгору, замість того, щоб опустити його вниз. Після трагедії авіаційні правила підготовки пілотів змінили, а датчики швидкості на літаках замінили.