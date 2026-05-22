Росіяни атакували Україну 124 дронами. Скільки збила ППО

У ніч на 22 травня росіяни атакували Україну 124 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують у Повітряних силах.

Безпілотники летіли з таких напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 115 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання семи ударних БпЛА в пʼяти місцях, а також падіння збитих (уламки) на пʼяти локаціях.

На Дніпропетровщині цієї ночі підрозділи Повітряного командування «Схід» збили в різних районах області 32 російські БпЛА, повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.