Генштаб: Росіяни втратили за останню добу приблизно 880 військових

Росіяни на війні проти України за останню добу втратили 880 військових і десятки одиниць техніки.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ,

Зокрема, армія РФ втратила один танк, три бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1 872 БпЛА та 135 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок травня 2026 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 216 205 загиблих російських військових. При цьому підтверджені втрати лише двох російських регіонів із найбільшою кількістю загиблих військових — Башкортостану та Татарстану — тепер у сумі перевищують усі радянські втрати під час 10-річної війни в Афганістані.