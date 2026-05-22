У США схвалили продаж обладнання для ракетних систем Hawk на понад $108 млн для України

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання для підтримки роботи зенітно-ракетних комплексів Hawk на майже $108,1 мільйона.
Про це повідомляє Reuters.
Ідеться про обладнання для обслуговування і підтримки роботи ракетної системи Hawk. У запиті на закупівлю, який надіслав уряд України, вказані:
- щогли-причепи підйомного типу;
- проведення капітальних модифікацій та підтримка технічного обслуговування;
- запчастини, витратні матеріали й аксесуари;
- підтримка ремонту та повернення;
- інженерні, технічні й логістичні послуги уряду США і підрядників;
- інші елементи логістики та програмної підтримки для систем ракет FrankenSAM Hawk.
Система Hawk — американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовують для перехоплення літаків, дронів і крилатих ракет. Україна отримувала такі системи від західних партнерів для посилення ППО.