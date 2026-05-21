Археолога, що виявив ймовірні останки дʼАртаньяна, затримала поліція: він відмовився повертати кістки місту

Археолога Віма Дейкмана, що брав участь у розкопках останків імовірного мушкетера Шарля Ожʼє де Батц де Кастельморe, шевальє д’Артаньяна затримала поліція: він відмовився повернути кістки муніципалітету нідерландського Маастрихту.

Про це пише нідерландське медіа NOS.

Дейкман понад сорок років пропрацював міським археологом у муніципалітеті Маастрихту. Він вважає, що муніципалітет занадто втручається у відкриття, а його зусилля отримують занадто мало визнання. Маастрихт, однак, стверджує, що муніципалітет відповідає за проєкт.

Знахідка скелета в церкві Маастрихту стала світовою новиною в березні. Дейкман, який знайшов кістки, навіть отримав нагороду через місяць як відкривач можливої ​​гробниці дʼАртаньяна. Археолог роками висував теорію, що останки дʼАртаньяна лежать у цій церкві. Дослідження ДНК має визначити, чи є ця теорія правильною.

Експертизу ДНК нещодавно провели в Німеччині. Контактна особа Дейкмана принесла кістку плеча та два зуби до Інституту правової медицини в Мюнхені. Згодом ці останки забрав археолог. Однак, за Законом про спадщину, археологічні знахідки є власністю муніципалітету Маастрихту.

Археолог стверджує, що муніципалітет пропонував надіслати кістки до Нідерландів поштою, але він вважав це надто небезпечним. Незрозуміло, чи досягли вони згоди. Дейкман вважає, що йому мають відшкодувати дорожні витрати до Мюнхену, які коштували щонайменше €500.

20 травня інспектори з питань спадщини постукали у двері Дейкмана. Вони вимагали, щоб він передав кістку плеча та два зуби. Але, за його власними словами, він віддав останки кістки другу. Тоді його затримала поліція.

Археолог визнає, що порушив закон, приховуючи кісткові останки. Водночас він вважає, що діяв чесно й сумлінно, керуючись історичною відповідальністю: «Це стало справою принципу».