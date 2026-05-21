Росіяни вдарили по Дніпру і двічі по Дружківці. Є загиблі та постраждалі

Удень 21 квітня російські війська обстріляли Дружківку на Донеччині, а під вечір атакували Дніпро. У Дружківці загинули четверо людей, ще пʼятеро поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Спочатку росіяни скинули на місто три авіабомби — загинули три чоловіки, ще четверо травмувалися, один з них у важкому стані.

Приблизно через годину окупанти вдарили FPV-дроном по автівці під час руху. Загинув 52-річний чоловік, а інший отримав мінно-вибухову і закриту черепно-мозкову травми та множинні осколкові поранення.

Близько 17:00 росіяни атакували Дніпро — там пошкоджені два багатоповерхові будинки, повідомили в ОВА. Унаслідок удару постраждали 14 людей, серед них — 13-річний хлопчик. Він та ще девʼятеро потерпілих госпіталізовані.