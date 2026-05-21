Федоров: Україна прагне вбивати по 200 росіян на кожен квадратний кілометр просування

Лише у квітні на війні проти України загинули або отримали важкі поранення 35 203 росіяни. Стратегічна мета — вбивати по 200 росіян на кожен квадратний кілометр просування.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами.

За його даними, у березні ця цифра становила 35 351, у грудні — 34 544. Якщо в жовтні 2025-го Росія втрачала 67 військових на 1 км² просування, то в січні — уже 165, у лютому — 244, у березні — 254, у квітні — 179.

Міністр додав, що всі ці цифри верифіковані через систему «єБали» та підтверджені бойовими підрозділами.

Про захист неба

За словами Федорова, відсоток збиття «Шахедів» дронами-перехоплювачами збільшився вдвічі за останні 4 місяці — хоча кількість «Шахедів», які РФ запускає щомісячно, збільшується на 35%. Також за останні 4 місяці Україна отримала у 2,6 раза більше дронів-перехоплювачів.

«Наша стратегічна ціль — вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей. Важливу роль у цьому процесі відіграло впровадження after-action review. Це стандартна процедура НАТО для детального аналізу бойових операцій після їхнього завершення. Для нас це стало одним із ключових елементів побудови сучасної системи ППО», — наголосив він.

Про дешеві ракети проти «Шахедів»

«Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати. Нинішнє завдання — масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на осінь і зиму», — каже Федоров.

Він наголосив, що це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру. Для цього видають гранти, масштабують виробництво та перезапускають рекрутинг команд.

Про приватну ППО

До експериментального проєкту вже доєдналося 27 підприємств по всій Україні. Міноборони надало їм статус уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони. Вони уклали спільне рішення з Командуванням Повітряних сил ЗСУ і розпочали організовувати власні групи ППО.

Вони зараз на різних стадіях готовності: навчають учасників групи ППО, закуповують озброєння (безпілотники-перехоплювачі, РЕБи, радари, автоматизовані турелі тощо) та отримують зброю зі складів ЗСУ (кулемети, вибухівка).

Групи ППО двох підприємств у Харківській та Одеській областях вже почали повноцінно працювати: вони збили майже 20 ворожих «Шахедів» і дронів-розвідників, а також реактивний «Шахед».

Про фокус роботи на найближчі місяці

Зміни в рекрутингу. Міноборони готує перші проєкти, які передбачатимуть справедливу модель виплат, нову контрактну систему із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації підрозділів людьми, зниження відсотка СЗЧ.

Боротьба з корупцією. Федоров обіцяє, що літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях.

«Ми вже провели найбільшу конкурентну процедуру закупівлі дальніх артилерійських пострілів 155 мм і досягли економії понад 16%. Наступний крок — переведення закупівель дронів на тендери», — зазначив він.

Паралельно Міноборони запускає низку важливих антикорупційних реформ, зокрема у сфері дослідно-конструкторських робіт і державного гарантування якості.

Крім того, Міноборони готує запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами.