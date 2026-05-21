Росіяни атакували Україну 116 дронами та ракетою. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 21 травня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з Ростовської області РФ та 116 ударними БпЛА різних типів.

Про це звітують у Повітряних силах.

Летіли безпілотники типу Shahed (зокрема реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» з таких напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 109 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання балістичної ракети та пʼяти ударних БпЛА в 5 місцях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

У ДСНС розповіли, що внаслідок російського удару БпЛА по Новгород-Сіверському району на Чернігівщині одна людина загинула, ще дві постраждали. Загорілись автомобіль і складська будівля на території агропідприємства.

На Дніпропетровщині четверо людей постраждали внаслідок російських атак уночі, повідомили в ДСНС. У Дніпрі пошкоджена житлова пʼятиповерхівка, виникла пожежа на останньому поверсі. Постраждали дві жінки.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини пошкоджені підприємство та об’єкти інфраструктури, травмований 42-річний чоловік. У Кривому Розі поранень зазнав 34-річний чоловік.