OpenAI профінансує перше в Україні дослідження впливу ШІ на шкільну освіту

Україна запускає перше національне дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту в умовах війни. Профінансує проєкт розробник чат-бота ChatGPT — компанія OpenAI.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Проєкт реалізують WINWIN EdTech Center of Excellence та благодійна організація «Фонд Східна Європа». Українську ініціативу обрали серед сотень заявок — вона увійшла до 12 найкращих у світі в межах міжнародної програми EMEA Youth & Wellbeing.

Дослідження має показати, як штучний інтелект змінює навчальний процес та взаємодію між учнями і вчителями в умовах війни та гібридного навчання. Команда проєкту планує опитати сім тисяч людей — школярів віком від 12 до 17 років, їхніх батьків і педагогів.

Також у межах дослідження створять практичний набір інструментів та порад, які допоможуть підліткам і дорослим безпечно користуватися нейромережами. Результати дослідження будуть доступними для всіх.