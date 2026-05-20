NYT: США та Ізраїль планували, що до влади в Ірані прийде експрезидент Ахмадінежад. Він розбудовував ядерну програму й обіцяв стерти Ізраїль з карти світу

Коли США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, вони планували, що владу візьме людина з іранської системи. Мова про експрезидента Махмуда Ахмадінежада, відомого своїми жорсткими антиізраїльськими й антиамериканськими поглядами.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела серед американських чиновників.

Хто такий Махмуд Ахмадінежад

Під час свого президентства — з 2005 по 2013 рік — він був відомий своїми закликами «стерти Ізраїль з карти світу» та заперечував Голокост. Він був рішучим прихильником ядерної програми Ірану, запеклим критиком Сполучених Штатів і відомий тим, що жорстоко придушував внутрішнє інакомислення.

Після того як Ахмадінежад залишив посаду, він поступово став критиком режиму або конфліктував з аятолою Хаменеї. Тричі — у 2017, 2021 та 2024 роках — Ахмадінежад намагався балотуватися на президентський пост, але щоразу релігійна влада блокувала його кандидатуру. Ахмадінежад звинувачував високопосадовців Ірану в корупції та поганому управлінні. Хоча він ніколи не був відкритим дисидентом, режим почав ставитися до нього як до потенційно дестабілізуючого елемента, і він фактично потрапив під домашній арешт.