Росія почала ядерні навчання — на них запускатимуть балістику

Росія 19 травня почала ядерні військові навчання, які триватимуть до 21 травня.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

До навчань залучені Ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, Командування дальньої авіації, а також частина сил Ленінградського і Центрального військових округів.

Під час навчань частину ядерних сил приведуть у бойову готовність, а також проведуть запуски балістичних і крилатих ракет на полігонах у Росії.

Загалом залучено понад 64 тисячі військових, понад 7 800 одиниць техніки, включно з більш ніж 200 пусковими установками, понад 140 літальними апаратами, 73 надводними кораблями та 13 підводними човнами, з яких 8 — стратегічні ракетоносії.

Також під час навчань відпрацьовуватимуть спільну підготовку і застосування ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі.