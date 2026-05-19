Росіяни вбили жінку на Харківщині та масовано атакували південь Одещини

Армія Росії вночі та вранці била по Україні — під атаками були Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Херсонська області.

Зокрема, росіяни масовано атакували південь Одещини дронами. В Ізмаїльському районі БпЛА влучив у будівлю складу, сталась пожежа. Обійшлось без постраждалих.

У селі Покотилівка Харківського району через удар дрона загинула 69-річна жінка, ще троє людей постраждали, зокрема одна дитина. У Харкові атака зруйнувала житловий будинок, виникла пожежа, постраждали троє людей. Загалом у місті пошкоджені 25 приватних будинків і багатоповерхівка.

У Херсоні вранці росіяни з дрона атакували 68-річного херсонця в Корабельному районі, він втратив ногу.

Також армія РФ вночі била по Дніпропетровщині. На Нікопольщині постраждав 22-річний хлопець, у Кривому Розі — 41-річна жінка. Крім того, пізно ввечері 18 травня росіяни вдарили балістикою по обʼєкту «Нафтогазу» в регіоні.