Голова суспільного мовника Молдови йде у відставку після скандалу з балами на «Євробаченні-2026»

Гендиректор Teleradio-Moldova (TRM) Влад Цуркану йде у відставку після скандалу з балами від молдовського журі для України та Румунії на «Євробаченні-2026».

Про це повідомив онлайн-портал молдовського громадського телеканалу Мoldova 1.

Відповідну заяву Цуркану надіслав до наглядової ради TRM. За його словами, коли журі поставило три бали Румунії і не дало жодного балу Україні, вони не врахували стосунки з цими країнами.

Цуркану додав, що керівництво мовника дистанціювалося від рішень журі, хоча відповідальні за результати голосування саме суспільний мовник та його керівництво. Він підкреслив, що ставлення до України не є нульовим, а відносини з Румунією є братерськими.

За його словами, своєю відставкою він хоче надіслати чіткий сигнал, що ставлення до Румунії та України є незмінним.

Цуркану залишиться на посаді, поки наглядова рада не призначить нового гендиректора. Також, за законом, разом з ним з посади знімуть і його заступників — Андрія Запшу, який був у складі журі фіналу конкурсу, та директора «Радіо Молдова» Корнела Чобану. Цуркану очолював TRM з грудня 2021 року.