У Німеччині викрили схему постачання європейських компонентів до Росії в обхід санкцій

Німецькі правоохоронці завершили чотирирічне розслідування та викрили мережу постачання європейських компонентів до РФ в обхід санкцій для військових і ядерних розробок.

У центрі справи — компанія Global Trade із німецького міста Любека. До 2022 року вона відкрито торгувала з РФ, однак після запровадження санкцій змінила схему експорту, щоб приховати поставки російським замовникам.

За даними слідства, ще одну роль у схемі відігравала підсанкційна російська компанія «Коловрат», яка працювала під назвою Siderius. Вона координувала закупівлі для російської промисловості, зокрема оборонного сектора.

Після початку повномасштабного вторгнення директором Global Trade став Микита С., якого слідчі називають посередником між німецькою компанією та «Коловратом». Працівники російської компанії отримали доступ до електронної пошти Global Trade та видавали себе за німецьких співробітників під час переговорів із постачальниками.

Через цю схему до Росії постачали мікроконтролери, датчики, електронні компоненти та іншу техніку. Частину товарів переправляли через Туреччину за участі іншої німецької компанії ER Industriebedarf GmbH, якою керував росіянин Євген Р.

Німецька розвідка отримала доступ до внутрішніх документів «Коловрата», зокрема до листування, рахунків і даних про замовлення. Після цього правоохоронці провели обшуки та затримали фігурантів справи. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.