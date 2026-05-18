«Опендатабот»: У 97% минулорічних справ про корупцію покарання — штраф

У 2025 році лише 3% справ про корупцію завершились не штрафами. За перші 4 місяці цього року взагалі немає жодної корупційної справи з реальним терміном у вʼязниці.

Про це повідомляє сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Сервіс нарахував 814 рішень у справах про корупцію за перші чотири місяці 2026 року. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. Понад 90% усіх судових рішень стосуються проблем із деклараціями.

Натомість справи безпосередньо про хабарі займають лише 6% від усіх рішень. Ще 3% припадає на конфлікти інтересів.

Opendatabot

93% справ у 2026 році — адміністративні. З 814 рішень лише 52 стосувалися кримінальних правопорушень, тоді як 762 були адміністративними.

Усі судові рішення цьогоріч завершилися штрафами. Жодного позбавлення волі, громадських робіт чи обмеження свободи за перші 4 місяці 2026 року. Найменший штраф становив 850 гривень, найбільший — 34 тисячі.

Один із таких максимальних штрафів отримала жінка, яка на пункті пропуску «Мамалига» у Чернівецькій області намагалася за €300 «домовитися» з прикордонником про безперешкодний виїзд за кордон. Гроші вона передала просто у службовому кабінеті, однак офіцер відмовився від хабаря та повідомив про злочин. Суд призначив їй 34 тис. грн штрафу, а самі €300 конфіскували на користь держави.

Такий самий штраф отримав і військовослужбовець із Черкащини, який після ДТП на службовому авто пʼяним намагався відкупитися від патрульних за $100—200.

Цьогоріч найбільш активно карали порушників суди на Львівщині: кожне 10-те судове рішення щодо корупції зафіксували в цій області (79 випадків). Далі йдуть Дніпропетровщина (67 рішень), Харківщина (56), Київщина (54) та Одещина (48).

Opendatabot

Загалом цьогоріч винесли вже на 27% менше судових рішень щодо корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, ніж за той самий період торік. Водночас 2025 був рекордним: 4 086 рішень винесли суди за весь рік. Це у 2,2 раза більше, ніж у 2024 році.

Хоча переважна більшість покарань у 2025 році також завершилася штрафами (97% справ), реєстр містив і значно суворіші вироки. Торік суди призначали реальні строки ув’язнення, громадські роботи, обмеження волі та іспитові строки.

Найбільший штраф 2025 року — понад 1,24 мільйона гривень — отримав київський адвокат, який продавав чоловікам схеми ухилення від мобілізації. За $15 тисяч він обіцяв допомогу з оновленням даних у ТЦК та фіктивним працевлаштуванням для бронювання. Попри масштаб схеми, суд обмежився штрафом та зняв арешт із Chevrolet Camaro, квартири, землі та понад 1 255 м² комерційних приміщень.

Натомість найсуворіший вирок — 10 років позбавлення волі — отримав сержант штурмової роти на Сумщині. Він викрав та продавав військову оптику вартістю понад 4,5 млн грн, зокрема тепловізори та біноклі нічного бачення. Частину обладнання слідчим вдалося повернути військовим, однак суд визнав злочин особливо тяжким через привласнення майна ЗСУ під час війни.