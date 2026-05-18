Вночі росіяни запустили по Україні понад пів тисячі дронів і ракет. Під ударом було китайське судно

У ніч проти 18 травня росіяни запустили 546 повітряних цілей: 14 балістичних ракет «Іскандер-М»/»С-400», 8 крилатих ракет «Іскандер-К» та 524 ударних дрони різних типів.

Про про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 507 цілей: 4 крилаті ракет «Іскандер-К» та 503 безпілотники. 18 ракет та 16 ударних БпЛА влучили в 34 місцях, ще в 11 впали уламки.

Найбільше постраждали Дніпро та Одеса.

У Дніпрі окупанти вдарили ракетами по житловому кварталу. Наразі відомо про 18 постраждалих. Серед них двоє дітей: 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик. Вісьмох людей госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджено близько 20 багатоповерхівок і приватних будинків. Понівечені також два дитячі садки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів і трамвай.

В Одесі поранені двоє людей, серед них — 11-річна дитина. Пошкоджені кілька будинків, один — одноповерховий — зруйнований. Під ранок окупанти також атакували обʼєкти інфраструктури.

Крім того, вночі росіяни атакували «Шахедом» китайське торговельне судно в територіальних водах України. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що обійшлося без жертв.