Папа Римський створив комісію зі штучного інтелекту. Для чого вона

У Ватикані створили міжвідомчу комісію з питань штучного інтелекту. Вона має координувати діяльність Католицької церкви у сфері ШІ.

Про це повідомляє Vatican News.

Створення нового органу у Ватикані затвердив Папа Лев XIV. Зазначається, що до такого кроку його мотивував розвиток феномену штучного інтелекту та прискорення його широкого застосування, потенційний вплив ШІ на людство і «турбота церкви про гідність кожної людини».

До складу комісії увійдуть представники відомств з питань цілісного людського розвитку, віровчення, культури та освіти, комунікації, а також члени Папської академії життя, Папської академії наук та Папської академії соціальних наук.

«Координаційна установа має сприяти співпраці та обміну між членами групи інформацією щодо діяльності та проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом, включаючи політику його використання в межах Святого Престолу, сприяючи діалогу, єдності та участі», — йдеться у заяві Ватикану.