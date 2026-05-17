Вночі росіяни запустили по Україні майже 300 ударних дронів. Скільки збила ППО

В ніч проти 17 травня росіяни запустили по Україні 287 ударних безпілотників різних типів. ППО збила 279 з них. Вісім дронів влучили в семи місцях, ще в семи — впали уламки.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У Херсоні через атаку дрона постраждав чоловік — його ушпиталили в стані середньої важкості. Також померла 22-річна дівчина, що дістала поранення вчора опівдні.

У Дніпрі поранені двоє чоловіків і жінка — її ушпиталили у важкому стані. Пошкоджено підприємство. На Дніпропетровщині у Криворізькому районі постраждали четверо людей, трьох з них ушпиталили. Також постраждала людина в Синельниківському районі.

У Запорізькому районі окупанти атакували автозаправку. Поранено жінку.