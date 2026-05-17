Перша ракетка Україна Еліна Світоліна перемогла на турнірі WTA 1000 у Римі. Вона обіграла у фіналі четверту ракетку світу Коко Гоф.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Вона перемогла її в трьох сетах з рахунком 6:4, 6:7, 6:2. Для української ракетки та американської спортсменки це вже шостий матч. Це вже третя поспіль перемога Світоліної над Гоф.

Getty Images / «Бабель»

Окрім того, це ювілейний, 20-й одиночний титул Світоліної та третій, здобутий саме в Римі. До цього вона перемагала у Римі у 2017 та 2018 році. Загалом в італійській столиці вона виступала 12 разів.

Для Світоліної цей трофей став найбільшим за останні сім років. Востаннє вона перемагала на змаганнях такого високого рівня ще на Підсумковому турнірі 2018 року — відтоді в її активі не було титулів категорії WTA 1000 чи вище.

Для представниць України ця перемога стала вже четвертим тріумфом на турнірах WTA в поточному сезоні.