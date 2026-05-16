Водія, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості в липні 2023 року, засудили до семи років тюрми

Водія, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості 25 липня 2023 року, засудили до семи років тюрми.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Святошинський районний суд визнав водія винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Його також позбавили права керувати авто на три роки.