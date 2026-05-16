Росіяни атакували Україну 294 БпЛА. Скільки збила ППО

У ніч проти 16 травня росіяни атакували Україну 294 ударними БпЛА. Є поранені в Харкові, Запоріжжі, Херсоні та на Одещині.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Атакували дрони типу Shahed, зокрема реактивні, «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори типу «Пародія». БпЛА летіли з Росії (Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ) та тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 269 російських БпЛА на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Зафіксовані влучання 20 ударних БпЛА в 15 місцях, а також падіння уламків у девʼяти місцях.

У Харкові російські війська вдарили дроном по Київському району міста, постраждали троє людей. У Шевченківському районі пошкоджені два виходи з метро.

У Херсоні постраждали двоє 60-річних жителів міста внаслідок артилерійського обстрілу. Також росіяни атакували автобус з дрона, постраждав водій.

На Одещині Росія атакувала Ізмаїл, постраждали двоє людей. Через пошкодження ліній електропередачі без світла залишилися 39 населених пунктів району.

У Запоріжжі двоє чоловіків, попередньо 30 та 40 років, постраждали від російських атак обласного центру зранку. У них осколкові поранення.