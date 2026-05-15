Після перемоги на виборах Reform UK прибрали український прапор біля будівлі місцевої ради. Він висів там чотири роки

Після перемоги 7 травня на місцевих виборах у Великій Британії правопопулістська партія Reform UK прибрала український прапор біля будівлі ради графства Ессекс.

Про це пише BBC.

Він висів там з березня 2022 року. На його місці повісили другий прапор Великої Британії.

Голова ради Пітер Гарріс назвав це «моментом гордості».

«Заміна прапора України не применшує підтримки та щедрості, яку мешканці Ессексу виявляли народу України з 2022 року, і я знаю, що це продовжуватиметься», — сказав він.

У відповідь лідер опозиції від Консервативної партії, що 25 років брала першість в Ессексі, Лі Скотт попередив, що це може заохотити прокремлівську політику на місцевому рівні.

Reform UK раніше пообіцяла, що біля будівель місцевих рад, які вона контролює, будуть піднімати лише прапори Великої Британії, її частин, графств або збройних сил. Речник партії заявив, що перш ніж знайти прапору нове місце, проведуть консультації з українською громадою округу.

Однак Лі Скотт сказав, що цей акт був «глибоко розчаровуючим» і надіслав «неправильний сигнал».

«Якщо Ессекс відвернеться від видимого символу солідарності, це ризикує імпортувати мову та інстинкти прокремлівської політики в нашу країну саме тоді, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну», — додав він.