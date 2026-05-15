У Нацполіції показали відео збройного нападу на поліцейських на Хмельниччині — нападника ще шукають

Національна поліція показала відео збройного нападу на поліцейських на Хмельниччині, через який один із них загинув, а другий зазнав травм.

За даними слідства, поліцейські супроводжували авто чоловіка, який керував ним без водійських прав. Після цього фігурант зупинився в селі Терлівка і забіг до себе в дім, звідки й відкрив вогонь.

Через стрілянину загинув капітан поліції Сергій Чорний, а його напарник, старший лейтенант Владислав Сандецький, який почав відстрілюватись, поранений. Постраждалий перебуває у лікарні.

На місці події вилучили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5,45. Нападника досі шукають.